Bale resolve e Real Madrid se mantém na briga pelo título

Sem Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, o Real Madrid contou novamente com a eficiência de Gareth Bale para seguir na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, o time madrilenho venceu por 1 a 0 o Real Sociedad, neste sábado. O gol salvador, marcado pelo atacante galês, saiu somente aos 35 minutos do segundo tempo.

O triunfo levou o Real Madrid à liderança provisória do Espanhol, com 84 pontos. São dois a mais que o Barcelona e o Atlético de Madrid. Os dois rivais entram em campo ainda neste sábado. O time de Madri vai encarar o Rayo Vallecano, em casa, enquanto o time catalão enfrentará o Betis, longe do seu estádio.

Para continuar na disputa pelo troféu, o Real precisou de nova boa atuação de Bale, que já havia resolvido na virada contra o Rayo Vallecano, após sair perdendo por 2 a 0. Desta vez, o maior obstáculo do atacante foi o goleiro argentino Rulli, que teve mais um dia de destaque, apesar da derrota.

Rulli foi decisivo para evitar uma eventual goleada do Real Madrid. Ele fez importantes defesas em lances de Jesé e Bale. Mas, diante da insistência dos visitantes, levou o gol aos 35 minutos da etapa final, em cabeçada de Bale após cruzamento de Lucas Vázquez.

O Real não contou com Cristiano Ronaldo e Benzema neste fim de semana porque eles se recuperam de problemas físicos. O português já havia desfalcado a equipe no jogo de ida contra o Manchester City, no meio de semana, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. E ainda é dúvida para a partida da volta, na quarta-feira, no Santiago Bernabéu.