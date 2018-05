Bale será operado e desfalca o Real Madrid por pelo menos dois meses

Um dos candidatos a ser eleito um dos três melhores jogadores do mundo em 2016, Gareth Bale vai desfalcar o Real Madrid na reta final do ano, ficando fora inclusive do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O atacante vai precisar passar por uma cirurgia no tornozelo direito e deverá ficar afastado dos gramados por cerca de dois meses.

De acordo com o Real Madrid, o atacante de País de Gales será submetido a cirurgia ainda nesta quinta-feira, em Londres. Ele se machucou no segundo tempo da vitória do clube espanhol sobre o Sporting, terça-feira, em Portugal, pela Liga dos Campeões.

O Real não estipulou um prazo de retorno, mas, neste tipo de lesão, a recuperação costuma levar entre dois e três meses. Assim, ele fica fora do jogo pelo qual o Real Madrid tanto aguarda, no sábado da semana que vem, contra o Barcelona. Depois, não joga o Mundial de Clubes.

Ainda em dezembro, a equipe do técnico Zinedine Zidane recebe o Borussia Dortmund para o duelo que vai definir o primeiro lugar do Grupo F da Liga dos Campeões. A expectativa é se ele poderia voltar para as oitavas de final da competição, em meados de fevereiro. Já País de Gales só tem compromisso no final de março.