Bale supera Messi entre os mais rápidos com a bola nos pés. Veja a lista

O atacante Gareth Bale, do Real Madrid, é o jogador mais veloz do mundo com a bola nos pés de acordo com um estudo do clube mexicano Pachuca e reconhecido pela Fifa. O galês atinge a marca impressionante de 36,9 km/h. Nos Jogos de Pequim, em 2008, o campeão Usain Bolt sustentou a velocidade de 43,9 km/h por 30 metros - quase um terço da prova.

O segundo colocado no levantamento foi está Jürgen Damm, do próprio Pachuca, que corre a 35,2 km/h. Foi a velocidade do jogador que inspirou o clube mexicano a realizar o estudo. Completando o pódio dos mais velozes do mundo está o colombiano Antonio Valencia, ponta do Manchester United, com 35.1 km/h. Nenhum brasileiro está na lista. O único defensor da lista é o espanhol Sergio Ramos, também do Real Madrid.

O lance que consagrou a velocidade de Gareth Bale ocorreu na final do Copa do Rei do ano passado, quando ele percorreu 59,1 metros em 7,04 segundos para fazer o gol do título do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo nas últimas duas temporadas, chega a 33,6 km/h conduzindo a bola e, com esse número, ficou em quinto lugar. O argentino Lionel Messi, quatro vezes o dono da Bola de Ouro, atinge os 32,5 km/h, o que vale apenas o sétimo lugar na lista.

Os 10 dos jogadores mais velozes do mundo

1 - Gareth Bale (Real Madrid): 36.9 km/h

2 - Jürgen Damm (Pachuca): 35.23 km/h

3 - Antonio Valencia (Manchester United): 35.1 km/h

4 - Aaron Lennon (Tottenham): 33.8 km/h

5 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 33.6 km/h

6 - Theo Walcott (Arsenal): 32.7 km/h

7 - Leo Messi (Barcelona): 32.5 km/h

8 - Wayne Rooney (Manchester United): 31.2 km/h

9 - Frank Ribéry (Bayern Munich): 30.7 km/h

10 - Sergio Ramos (Real Madrid): 30.6 km/h