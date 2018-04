Bale volta após suspensão para jogos decisivos de País de Gales nas Eliminatórias

Depois de ter desfalcado País de Gales na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, Gareth Bale, do Real Madrid, foi confirmado nesta sexta-feira em uma lista de 25 convocados pelo técnico Chris Coleman para defender o time nacional nos dois próximos confrontos do qualificatório europeu, em 2 de setembro, contra a Áustria, em Cardiff, e três dias depois, contra a Moldávia, fora de casa.

As duas partidas são consideradas decisivas para as pretensões dos galeses na luta para conquistar uma vaga no Mundial, pois eles ocupam a terceira posição do Grupo D, com oito pontos, quatro atrás da líder Sérvia e da vice-líder Irlanda.

Apenas os primeiros colocados das nove chaves das Eliminatórias Europeias garantirão vaga direta ao Mundial, enquanto oito dos nove vice-líderes jogarão uma repescagem que definirão mais oito classificados para a grande competição do próximo ano na Rússia. Por isso, os surpreendentes semifinalistas da última Eurocopa sabem que a obtenção de bons resultados nestas duas próximas rodadas é fundamental.

Na rodada passada do qualificatório, Bale precisou cumprir suspensão e não pôde ajudar País de Gales no empate por 1 a 1 com a Sérvia, fora de casa. E agora conta com o futebol do astro para alcançar almejadas duas vitórias nestes dois próximos confrontos, sendo que restam apenas quatro partidas para o término desta fase de grupos, na qual os galeses ainda enfrentarão a Geórgia, fora de casa, em 6 de outubro, três dias antes de encarar a Irlanda como mandantes na jornada final desta chave.

Com Bale de volta, o País de Gales não terá o meio-campista Joe Allen e o lateral-esquerdo Neil Taylor, ambos suspensos, na partida de 2 de setembro contra a Áustria, mas os dois foram convocados nesta sexta e voltam para o duelo de três dias depois contra a Moldávia. Para estas duas partidas uma das principais novidades como opção do time nacional foi a presença do adolescente Ethan Ampadu, defensor recém-contratado pelo Chelsea, de apenas 16 anos de idade, chamado pela primeira vez para defender a seleção principal.

Confira os convocados da seleção de País de Gales:

Goleiros - Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Liverpool) e Adam Davies (Barnsley).

Defensores - Ben Davies (Tottenham), James Chester (Aston Villa), Neil Taylor (Aston Villa), Chris Gunter (Reading), Jazz Richards (Cardiff City), James Collins (West Ham), Tom Lockyer (Brostol Rovers), Ashley Williams (Everton) e Ethan Ampadu (Chelsea).

Meio-campistas - Joe Allen (Stoke City), David Edwards (Wolverhampton), Andy King (Leicester), Lee Evans (Wolverhampton), Joe Ledley (sem clube atualmente), Aaron Ramsey (Arsenal) e Jonathan Williams (Crystal Palace).

Atacantes - Gareth Bale (Real Madrid), Marley Watkins (Norwich), Hal Robson-Kanu (West Bromwich), Sam Vokes (Burnley), Tom Lawrence (Derby County) e Ben Woodburn (Liverpool).