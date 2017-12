Ballack dá susto em jogo-treino da Alemanha A seleção alemã sofreu um grande susto nesta quinta-feira, durante o jogo-treino contra o time júnior do suíço Servette, em Genebra. A Alemanha venceu por 12 a 0, mas viu o seu principal jogador, o meia Michael Ballack, sair de campo com uma contusão. Ballack sofreu uma torção no tornozelo logo aos 26 minutos do jogo-treino. Mas, após os exames, os médicos da seleção alemã garantiram que a contusão não é grave. E não preocupa para a estréia na Copa do Mundo, dia 9 de junho, contra a Costa Rica. "Os primeiros diagnósticos indicam que não se trata de algo dramático", afirmou o auxiliar do técnico Jürgen Klinsmann, Joachim Löw. Ainda não está certo se Ballack irá participar do amistoso de sábado, quando a Alemanha enfrenta a seleção de Luxemburgo na cidade alemã de Freiburg. No jogo-treino desta quinta-feira, contra um adversário frágil, a seleção alemão aproveitou a oportunidade para imprimir um forte ritmo. Antes de sair machucado, Ballack construiu o gol de Lukas Podolski, aos 25 minutos. Dois minutos depois, Huth fez o seu. Bernd Schneider, Schweinsteiger e novamente Podolski fecharam o placar da primeira etapa em 5 a 0. Asamoah marcou o sexto e Tim Borowski, que entrou no lugar de Ballack, fez o sétimo. Kehl Mike Hanke e Neuville, com três gols, completaram o placar. Nesta sexta-feira, os alemães continuam com seu forte trabalho de preparação física, ainda na Suíça. E no sábado, a delegação embarca para Freiburg, onde enfrenta a seleção de Luxemburgo.