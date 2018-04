Ballack deve deixar o Leverkusen ao fim da temporada

"Tenho um pequeno pensamento de querer estender meu contrato. Mas no momento eu presumo que esta será minha última temporada com o Leverkusen", declarou o jogador, de 35 anos, que tem contrato até a metade do ano que vem com o time alemão, à rede de TV Sky.

Apesar da declaração, Ballack fez questão de elogiar o clube. "É um tipo de lugar de leite e mel para os jogadores. É ótimo para qualquer um jogar aqui (no Bayer), mas você precisa saber que terá que chegar e vencer", disse o meia, que ainda pretende jogar por mais um ou dois anos. "Verei o que vai acontecer", apontou.

Ballack ganhou destaque no cenário mundial justamente com a camisa do Leverkusen, onde atuou entre 1999 e 2002, após ter sido revelado por Chemnitzer e passado pelo Kaiserslautern. Ele ainda jogou quatro temporadas no Bayern de Munique e mais quatro no Chelsea antes de retornar ao Bayer em 2010.