Ballack diz que Alemanha é uma das favoritas à Eurocopa

O meia Michael Ballack, capitão da seleção alemã, afirmou que a equipe é uma das favoritas à Eurocopa da Áustria e Suíça. Em entrevista à revista alemã "Stern", o jogador do Chelsea disse que a seleção do seu país está "bem preparada" e "entre as favoritas ao título". Entretanto, Ballack reconheceu que a seleção tricampeã mundial "não tem um elenco com muitas opções, como Itália e França", mas afirmou que a equipe pode fazer um bom papel no torneio europeu se estiver motivada. Ballack falou também dos "possíveis desfalques" na lista de convocados que será elaborada pelo técnico Joachim Low. Uma ausência certa é a do meia Bernd Schneider, do Bayer Leverkusen. O jogador realizou recentemente uma operação para tratar de uma hérnia de disco e não vai se recuperar a tempo de disputar a Eurocopa. "Seria muito difícil compensar a ausência de um ou dois de nossos homens mais importantes", disse Ballack.