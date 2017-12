Ballack e Klose não treinam, mas jogam contra a Argentina O meia Ballack, capitão da seleção da Alemanha, e o atacante Klose, artilheiro da Copa, não participaram do treinamento da equipe, nesta terça-feira, em Berlim, mas a comissão técnica alemã tratou rapidamente de acabar com qualquer boato e informou que os dois atletas jogarão contra a Argentina, na sexta, pelas quartas-de-final do Mundial. A assessoria de imprensa da Federação Alemã de Futebol divulgou que ambos não estão machucados. "Ballack está realizando um trabalho de musculação, mas, devido a métodos de regeneração, sem a bola", disse o assessor de imprensa Ulrich Voigt, que também comentou a situação do goleador da Copa. "Com Klose é a mesma coisa. Não tem nada a ver com lesões ou algo parecido. Os dois estão fazendo programas de treinamento especiais". Outro que desfalca a seleção na preparação para o confronto contra a Argentina é o goleiro reserva Oliver Kahn, que está com febre. Apesar dos problemas, o treinador Jürgen Klinsmann deverá escalar o que tem de melhor na sexta, com Ballack e Klose entre os titulares.