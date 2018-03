O meio-campo Michael Ballack é o jogador mais bem pago da seleção alemã, com receitas anuais de 20,5 milhões de euros. A informação foi revelada na edição desta quarta da revista "Sport Bild". Segundo a publicação, o valor inclui tanto seu salário por temporada no Chelsea (ING) e receitas de publicidade. Depois de Ballack, aparece o atacante Miroslav Klose, do Bayern de Munique (ALE). Suas receitas, que totalizam 9,5 milhões de euros, representam menos da metade em comparação às do capitão da seleção. O terceiro na lista é o lateral Philipp Pahm, também do Bayern. Ele acertou um contrato com a equipe de Munique que lhe renderá 8,5 milhões de euros por temporada.