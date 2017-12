Ballack elogia atuação da Alemanha e não teme Argentina O capitão da seleção alemã, Michael Ballack, disse neste domingo que sua equipe está jogando bem e não teme a nenhum rival nesta Copa, incluindo o próximo adversário das quartas-de-final, a Argentina. "Junto com a Argentina, fomos de longe os que deixaram a melhor impressão; não temos porque esconder isso", afirmou o meia recentemente contratado pelo Chelsea. "Vamos enfrentar um grande rival, que merece o nosso respeito, mas temos primeiro de nos concentrarmos no nosso time. Estamos atuando muito bem e continuaremos fazendo o nosso jogo, contra quem quer que seja, no futuro. Com nosso estilo atual, não devemos temer a ninguém". A Alemanha conquistou a vaga para as quartas-de-final ao derrotar a Suécia, neste sábado, por 2 a 0. "Foi a melhor partida da Alemanha em muito tempo, especialmente no primeiro tempo. Não é possível se jogar melhor do que fizemos nos primeiros quinze minutos. Ganhamos com muita confiança da Suécia, mas agora vamos enfrentar a Argentina, uma equipe de outro calibre e uma das candidatas ao título", ressaltou Ballack. Alemanha e Argentina se enfrentaram duas vezes no ano passado. O primeiro jogo foi um amistoso realizado em Dusseldorf, que terminou empatado por 2 a 2; no segundo, pela primeira fase da Copa das Confederações, o resultado foi o mesmo. As duas equipes disputarão uma vaga na semifinal na próxima sexta-feira, em Berlim. Com uma ligeira contusão no pé direito, Ballack não participou do treino leve realizado neste domingo.