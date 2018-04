Ballack marca e Bayer Leverkusen vence fora de casa

Com o resultado, o Bayer chegou aos 21 pontos e subiu da oitava para a provisória sexta colocação da tabela. A sexta vitória no campeonato deixou o Bayer a sete pontos do líder Bayern de Munique, que enfrentará o vice-líder Borussia Dortmund, sábado, fora de casa. Já o Kaiserslautern ocupa a 12ª colocação, com 13 pontos.

Os gols dos visitantes saíram todos no segundo tempo. Aos 9 minutos, Ballack bateu de fora da área e contou com uma ajuda do goleiro, que se atrapalhou na defesa e viu a bola morrer no fundo das redes. O segundo gol saiu aos 25.

Na próxima rodada, o Bayer Leverkusen enfrentará o Hertha, fora de casa, no dia 26. O Kaiserslautern vai visitar o Nuremberg, no mesmo dia.