Ballack marca na vitória da Alemanha sobre a Sérvia por 2 x 1

Michael Ballack marcou um gol aos 37 minutos do segundo tempo e ajudou a Alemanha a virar a partida contra a Sérvia e vencê-la por 2 x 1 neste sábado, no último amistoso da equipe antes da Eurocopa 2008. O reserva Oliver Neuville marcou aos 29 minutos da segunda etapa, empatando a partida que começou com um gol de Bosko Jankovic no primeiro tempo, antes de Ballack cobrar uma falta com perfeição, deixando o goleiro Vladimir Stojkovic parado sob as traves. O meio-campo do Chelsea teve a chance de abrir o placar para a seleção alemã logo no início do jogo, mas o zagueiro Nemanja Vidic, do Manchester United, impediu o gol de cabeça em cima da linha. Jankovic correu para receber uma bola lançada pelo meio da defesa adversária e chutou sem defesa para o goleiro Jens Lehmann, dando à Sérvia a liderança aos 18 minutos do primeiro tempo. O meio-campo do Palermo quase aumentou a vantagem no início do segundo tempo, quando acertou o travessão. A Alemanha está no grupo B da Eurocopa 2008, juntamente com a anfitriã Áustria, Polônia e Croácia.