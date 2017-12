Ballack não participa de treino e preocupa para a estréia O craque da seleção alemã Michael Ballack não apareceu nesta segunda-feira para o primeiro treino em Berlim, que foi realizado no estádio do Hertha. A assessoria de imprensa da Federação Alemã de Futebol nega que ele tenha voltado a sentir a lesão no tornozelo que o tirou de boa parte da fase de preparação para o Mundial. Oficialmente, o jogador foi poupado por sentir uma lesão muscular leve na coxa. "É uma medida de precaução porque os jogadores farão corridas de velocidade nos próximos treinos", justificou. Apesar do comunicado, a ausência do meia do Chelsea, que ficou no hotel, preocupa os torcedores e existem especulações de que ele fique fora da estréia diante da Costa Rica, na próxima sexta-feira. Para o estilo de jogo que o treinador Jürgen Klinsmann quer impor, Ballack é fundamental, uma vez que ele é o principal armador das jogadas de ataque. Ele teve papel fundamental na vitória sobre a Colômbia por 3 a 0, em amistoso realizado na semana passada, em Mönchengladbach. Ainda segundo a Federação Alemã de Futebol, o jogador, que recentemente acertou a sua transferência do Bayern de Munique para o Chelsea, deverá participar normalmente dos treinos de terça-feira. Autor de 31 gols em 65 jogos pela seleção germânica, Ballack foi poupado por cinco dias durante a estadia da equipe na Suíça. O problema era uma torção no tornozelo, que o impediu de jogar o amistoso contra Luxemburgo. Além da Costa Rica, os anfitriões também enfrentam na primeira fase a Polônia e o Equador, nos dias 14 e 20, respectivamente.