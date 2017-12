Ballack não treina à tarde e aumenta dúvidas sobre estréia O meia e capitão da Alemanha, Michael Ballack, não participou do segundo treino do dia da seleção, um "rachão" entre os jogadores, e aumentou as dúvidas da comissão técnica sobre sua presença no jogo de abertura do Mundial, sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), em Munique, contra a Costa Rica. Pela manhã, o jogador, que se recupera de uma lesão na panturrilha, havia participado dos treinos e dito depois, durante entrevista coletiva, que sabia de sua importância para a equipe e faria de tudo para estar em campo. "Ele está evoluindo, mas o local lesionado ainda não pode receber muita pressão", disse o médico da seleção, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, em comunicado oficial. A expectativa da comissão técnica, e de toda a Alemanha, é que ele volte a treinar normalmente nesta quarta-feira, quando a seleção novamente tem dois períodos de prática. "Esperamos que, depois de um pouco de descanso, ele possa estar em forma", afirmou o assistente-técnico Joachim Löw.