Ballack vê Alemanha sem chances de título na Copa de 2010

O meia Michael Ballack revelou pessimismo com as chances de título da Alemanha na Copa do Mundo de 2010. Capitão da seleção, o jogador Chelsea admitiu que não vê a equipe com grandes chances de retornar da África do Sul com o quarto título mundial.

"Carecemos neste momento de consistência e um banco de qualidade na equipe para [alcançar] o título", disse Ballack, em entrevista à revista Kicker, admitindo que a Alemanha terá dificuldades para repetir o desempenho da Copa do Mundo de 2006, quando foi uma das sensações da competição e terminou em terceiro lugar.

O meia do Chelsea reconheceu que a Alemanha teve um desempenho ruim nos últimos jogos. "Sobretudo em partidas amistosas, temos tido um desempenho muito fraco para dizer que temos o nível e a consistência para derrotar os demais", analisou Ballack.

Sorteio realizado pela Fifa deixou a Alemanha no Grupo D da próxima Copa do Mundo. A equipe estreia em 13 de junho de 2010 contra a Austrália. Depois, enfrenta a Sérvia, no dia 18 e encerra a sua participação na primeira fase contra Gana, no dia 23.