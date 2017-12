Ballack volta a treinar e aponta erros na defesa alemã O meia e capitão da seleção alemã, Michael Ballack, mostrou muita disposição nesta segunda-feira em seu primeiro treinamento após se recuperar de uma lesão na panturrilha, que o deixou de fora do jogo de abertura do Mundial, na vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica. No período da manhã, em Berlim, Ballack correu com o restante dos jogadores e treinou com bola sem voltar a sentir dores. "Estou muito feliz de poder jogar contra a Polônia (quarta-feira, em Dortmund) e não vejo a hora de entrar em campo", disse o jogador. Ballack afirmou não haver problemas entre ele e o técnico Jürgen Klinsmann, mas novamente comentou que a seleção vem se defendendo mal. "Não é só uma falha dos zagueiros, mas de todo o time, que se mostrou lento em alguns momentos, quando era atacado pela Costa Rica", afirmou. O jogador acredita que pode ajudar bastante a Alemanha neste aspecto. "Não só eu, mas todos devem ser rápidos ao voltar para marcar." A seleção da Alemanha, com 3 pontos após a vitória na estréia sobre a Costa Rica, pode garantir a primeira vaga nas oitavas-de-final se vencer a Polônia e o Equador não perder para os costarriquenhos na quinta-feira.