Balotelli é suspenso por três partidas após insultar quatro árbitro

TURIM - O atacante Mario Balotelli recebeu uma suspensão de três jogos nesta terça-feira por insultar o quarto árbitro no final do empate do Milan com a Fiorentina por 2 x 2 no fim de semana.

Balotelli enfrentaria uma suspensão automática de uma partida por acumular quatro cartões amarelos quando tomou desnecessariamente outro cartão ao não se afastar durante uma cobrança de falta.

Mas a comissão disciplinar do Campeonato Italiano disse em comunicado que acrescentou mais duas partidas de suspensão, após a irritação de Balotelli com o quarto árbitro no final do jogo. Não ficou claro o que tinha chateado o jogador conhecido como "Super Mario".

A suspensão ocorre num momento ruim, já que o terceiro colocado Milan enfrentará nos próximos dois jogos o segundo colocado Napoli e a líder Juventus.

Balotelli, que passou por vários incidentes no futebol inglês, havia conseguido ficar longe de problemas desde sua transferência do Manchester City em janeiro.