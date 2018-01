Balotelli faz 2, torcida homenageia Chapecoense e Nice abre vantagem no Francês

Com dois gols do italiano Mario Balotelli, o Nice derrotou o Dijon por 2 a 1 em casa e abriu vantagem na liderança do Campeonato Francês. Com a vitória, neste domingo, o time anfitrião agora lidera com 43 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado, o Monaco, após 18 rodadas.

Balotelli, que voltou ao time após se recuperar de lesão, chegou a oito gols na competição ao balançar as redes uma vez em cada tempo. Ele abriu o marcador aos 32 minutos, após cobrança de pênalti. Na comemoração, vestiu o gorro de Papai Noel. Também de pênalti, Julio Tavares igualou o marcador para os visitantes cinco minutos mais tarde.

A vitória veio com um gol irregular. Aos cinco minutos da etapa final, Balotelli recebeu em impedimento e mandou para as redes. Na comemoração do triunfo, os torcedores do Nice homenagearam a Chapecoense com gritos de "vamos, vamos, Chapê".

O vice-líder Monaco tropeçou na rodada com um derrota em casa por 3 a 1 para o Lyon. O resultado manteve os visitantes na quarta colocação com 31. Gezzal, Valvuena e Lacazette fizeram os gols da vitória; Bakayoko descontou. No último sábado, o Paris Saint-Germain, terceiro colocado com 36 pontos, também perdeu. Foi superado por 2 a 1 pelo Guingamp, fora de casa.

Ainda neste domingo, o Olympique de Marselha venceu o Lille por 2 a 0, no estádio Velódrome, em Marselha, e o Caen derrotou o Metz por 3 a 0 como mandante.