Balotelli marca e Milan vence a quinta seguida no Italiano

MILÃO - Contando com mais um gol de Mario Balotelli, o Milan conquistou neste sábado a quinta vitória seguida no Campeonato Italiano. Ao bater o Livorno por 3 a 0, fora de casa, o time dos brasileiros Kaká e Robinho mantém a esperança de entrar ao menos na próxima Liga Europa.

Em sexto lugar, o Milan soma agora 51 pontos, contra 56 da rival Inter de Milão (5º colocado) e 58 da Fiorentina (4º). Somente o quarto e o quinto garantem vaga na competição europeia - os três primeiros entram na Liga dos Campeões.

Para tanto, o Milan contou com o 14º gol de Balotelli na competição, um recorde do próprio atacante - até então ele não tinha passado de 13 gols no Italiano. Aos 43 minutos de jogo, o atacante escorou de cabeça e abriu o placar da partida. No segundo tempo, ele deu assistência para os gols de Adel Taarabt, aos 6, e Giampaolo Pazzini, aos 39.

OUTROS JOGOS

Apesar da vitória, o Milan não conseguiu reduzir a distância para a Inter, porque o rival venceu o Parma por 2 a 0, com gols de Rolando e Fredy Guarín. O Parma, que ainda perdeu um pênalti cobrado por Antonio Cassano, estacionou nos 51 pontos e está colado no Milan, na sétima posição.

Na briga pelas primeiras posições, o Napoli tropeçou fora de casa. Apenas empatou com a Udinese por 1 a 1, com gol de Callejón. O português Bruno Fernandes marcou para os anfitriões. Com o resultado, o Napoli, que estacionou nos 68 pontos, praticamente desiste de tentar alcançar a Roma na tabela.

Na briga na parte debaixo da tabela, o Catania venceu a Sampdoria por 2 a 1 e mantém um fio de esperança de espaçar da queda, com apenas 23 pontos. O time segue em último, atrás do Livorno, que soma 25.

Ainda neste sábado, a Lazio empatou com o Torino por 3 a 3, em casa. Mauri e Candreva, duas vezes, marcaram os gols dos anfitriões. O Hellas Verona superou a Atalanda por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Cagliari sobre o Genoa, em Gênova. Diante de sua torcida, o Sassuolo venceu o Chievo Verona por 1 a 0.