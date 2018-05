Balotelli sofre lesão e desfalca Nice no Campeonato Francês

Maior reforço do Nice para a temporada europeia, o atacante Mario Balotelli sofreu uma lesão na panturrilha e vai desfalcar a equipe nos próximos três jogos no Campeonato Francês. A previsão foi anunciada nesta sexta-feira, um dia depois de o italiano ser baixa em jogo decisivo na Liga Europa que custou a classificação do Nice.

"Ele ficará de fora das próximas três partidas nos próximos 10 dias", afirma o técnico do Nice, Lucien Favre, que evita fazer previsão sobre o retorno do atacante. "Para os jogos seguintes, nós não sabemos ainda." Ele perderá os jogos contra Bastia, Guingamp e Toulouse.

Balotelli se machucou durante o treino de terça-feira. O clube não revelou a gravidade da lesão. Na quinta, ele acabou desfalcando a equipe no confronto com o Schalke. O time francês acabou sendo derrotado por 2 a 0, fora de casa, encerrando suas ambições de classificação à fase de mata-mata da Liga Europa. O Nice é o quarto e último colocado do Grupo I.

Outra baixa do Nice será o zagueiro Paul Baysse, também machucado. Afastado há cerca de um mês, em razão de problemas no joelho, ele não voltará a jogar neste ano. Pela previsão do clube, seu retorno só deve acontecer após o recesso do inverno europeu.