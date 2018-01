Balotelli terá cláusula de bom comportamento em contrato com Milan

O atacante Mario Balotelli terá uma cláusula de bom comportamento inserida em seu contrato com o Milan, que banirá cortes de cabelo e roupas extravagantes e obrigará o jogador a se comprometer com um estilo de vida saudável.

O jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport relatou nesta quarta-feira que o presidente do clube, Adriano Galliani, baseou a cláusula nas imposições aplicadas a pessoas que servem na Força Aérea italiana.

O jogador de 25 anos, constantemente criticado por sua fraca taxa de contribuição para o time, irá voltar para o Milan após uma passagem pelo Liverpool, no qual teve uma temporada fraca.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele passou por exames médicos em Milão na terça-feira antes do pouco esperado empréstimo, embora o acordo não tenha sido oficialmente confirmado.

"Agradeço ao Liverpool FC e aos torcedores do Liverpool pelo tempo e oportunidades que me deram", escreveu o controverso italiano em sua página no Facebook. "Não é um adeus, mas um até logo".

"Torcerei por vocês até o fim em todas as competições... menos nas que jogarem contra o Milan", acrescentou.

De acordo com o jornal italiano, Balotelli não pode prejudicar a imagem do clube e suas contas em redes sociais serão monitoradas.

(Reportagem de Crispian Balmer)