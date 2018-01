Baloy acerta saída do Atlético-PR O zagueiro panamenho Baloy acertou, nesta quinta-feira, sua transferência do Atlético-PR para o Monterrey, de acordo com um comunicado da equipe mexicana. O jogador foi cedido por empréstimo de um ano e deverá se apresentar ao Monterrey após encerrada a participação da equipe paranaense na Copa Libertadores da América. Baloy, de 24 anos, foi contratado pelo Monterrey para suprir a saída do argentina Pablo Rotchen. A próxima competição do time mexicano, que terá a prioridade de compra do passe quando vencer o período de empréstimo, será o Torneio Apertura nacional, que começará em agosto.