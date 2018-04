Bamor estuda expulsão de 12 associados por vandalismo

A Bamor, maior torcida organizada do Bahia, com 20 mil associados, planeja expulsar de seus quadros 12 torcedores identificados como participantes dos atos de vandalismo que ocorreram no domingo, no Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova), após o jogo que levou o tricolor baiano de volta à Série B do Campeonato Brasileiro - empate em 0 a 0 com o Vila Nova (GO). Segundo o vice-presidente da organizada, Julius Bacelar, ao analisar imagens da partida, os dirigentes da Bamor identificaram integrantes da torcida destruindo alambrados e arrancando pedaços do gramado do estádio, que foi invadido por mais de 3 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Os torcedores identificados já foram suspensos e devem ter suas expulsões julgadas pela direção da organizada nesta sexta-feira. "Somos completamente contra a invasão de campo e a depredação", afirma Bacelar. No jogo contra o Vila Nova, parte de um degrau do anel superior da Fonte Nova desabou, causando a morte de sete torcedores. O governo baiano anunciou após a tragédia que o estádio será demolido para a construção de uma arena para a Copa de 2014.