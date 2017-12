?Bancada da Bola? elege defensor O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) foi o escolhido pela ?Bancada da Bola? para manifestar um parecer contrário ao relatório do deputado Silvio Torres (PSDB-SP). Segundo Perondi "o voto contrário ao relatório de Silvio Torres se justifica porque o relator não levou em consideração que a CBF pode fazer doações a campanhas políticas, uma vez que a entidade perdeu a isenção de impostos", justificou Perondi que é irmão do presidente da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul, Emídio Perondi, acusado no relatório "de omitir informações à Receita Federal e de contratar bingos com problemas no FISCO". Já o deputado Dr. Rosinha (PT-PR) defendeu o relatório de Silvio Torres alegando que "o futebol brasileiro sempre foi dirigido por administradores irresponsáveis que como Ricardo Teixeira fizeram contratos prejudiciais ao esporte ou como Elmer Guimarães, presidente da Federação de Minas, que contratou toda a família como empregado da federação". A expectativa na CPI é que se for à votação o relatório de Silvio Torres, só ocorrerá nesta quarta-feira.