?Bancada da Bola? pressiona Rebelo Habituados a estar em pólos diferentes já que um é presidente do Santa Cruz e o outro do Sport Clube Recife, os deputados José Mendonza Bezerra (PFL) e Luciano Bivar (PSL) organizaram nesta quarta-feira um levante e foram à presidência da Câmara exigir providências contra o presidente da CPI da CBF Nike, deputado Aldo Rebelo, que suspendeu os trabalhos da comissão até as 17h30 para que o relator deputado Silvio Torres "incorporasse as sugestões de emenda ao seu relatório". Inconformada com a decisão de Rebelo, a ?Bancada da Bola? ameaça não votar o relatório final alegando que o presidente usa do artifício de prorrogar a sessão final da CPI. No momento, a ?Bancada da Bola? é a maioria da comissão e teria voto suficiente para rejeitar o relatório de Silvio Torres se Rebelo o colocasse em votação.