Banco Central vende tiragem inicial de moedas da Copa em um dia

BRASÍLIA - O Banco Central lançou na quarta-feira as moedas comemorativas da Copa do Mundo, com versões em ouro, prata e cuproníquel. E, somente um dia depois do início da comercialização, o primeiro lote das peças de ouro já foi todo vendido. A tiragem inicial foi de 2.720 unidades, de um total previsto de 5 mil moedas de ouro - cada uma custa R$ 1.180,00 e traz a imagem do troféu da competição que acontecerá entre junho e julho no Brasil.

"O primeiro lote da moeda de ouro comemorativa brasileira oficial da Copa do Mundo já foi completamente vendido. Novos lotes foram encomendados para atender à alta demanda pela moeda. As moedas vendidas pelo Banco do Brasil na internet também foram totalmente vendidas", informou o BC, em nota.

As moedas de prata e de cuproníquel ainda podem ser adquiridas nas representações do Banco Central. Mas é feita a advertência: nas representações do BC, o estoque é bastante limitado e o pagamento deve ser feito em dinheiro.

Os dois modelos de moedas de prata, com representações do mascote do evento e das cidades que sediarão os jogos, são vendidas por R$ 190,00 cada. Há ainda seis versões para a peça de cuproníquel, ao preço de R$ 30,00 por unidade, com figuras que simbolizam jogadas de futebol (defesa do goleiro, cabeçada, matada no peito, passe, drible e gol).

A venda total das moedas comemorativas da Copa do Mundo representa uma arrecadação de R$ 20 milhões. A Fifa receberá 10% de royalties.