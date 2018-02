Banco compra 49% das ações da Roma A Companhia Italpetroli, de sociedade de Franco Sensi e que controla o capital de ações da Roma, anunciou hoje a venda de 49% de suas ações para o grupo bancário italiano Capitalia. A nova participação estava prevista no plano de recuperação da Roma e do grupo Italpetroli, desde o mês de abril. O ingresso da Capitalia, o quarto grupo bancário italiano, servirá de quitação de dívida de 35 milhões que a empresa de Sensi tem com o banco. A Companhia Italpetroli, que controla 61,69% das ações da Roma, anunciou recentemente haver concluído acordos para a venda de ações num total de 205 milhões, para reestruturar a empresa e salvar financeiramente a Roma. Uma recapitalização de 150 milhões deve ser organizada pela Roma antes do fim de julho. Com recursos, Sensi tentará reforçar a equipe para a disputa do Campeonato italiano 2004/05 e da Copa dos Campeões da Europa.