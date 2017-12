Banco contrata jogadores da seleção Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Cafu não param de fazer sucesso dentro e fora dos gramados. Os quatro jogadores da seleção brasileira fecharam contrato de publicidade com o Banco Santander Banespa e serão os novos garotos-propaganda da marca. Comerciais de televisão e anúncios para mídia impressa e internet serão gravados na Espanha e na Itália entre os dias 28 deste mês e 2 de dezembro. Madri e Milão são os ?cenários? principais. As primeiras imagens dos atletas relacionadas ao banco serão veiculadas no começo de 2006. Segundo o vice-presidente de Segmentos e Produtos Pessoa Física do Santander Banespa, Armando Pompeu, foram escolhidos vários nomes para estrelar a campanha, todos de jogadores internacionalmente conhecidos. E, após muita pesquisa e conversa, se chegou ao resultado final. ?Queríamos brasileiros que são bem-sucedidos, reconhecidos e admirados no mundo todo?, justificou Armando Pompeu. A campanha publicitária faz parte da idéia de fortalecer a marca Santander Banespa no Brasil. E nada melhor do que, em ano da Copa do Mundo, ligar o banco aos jogadores da seleção. ?Ainda vamos tentar veicular a imagem do Cafu levantando a taça de campeão em 2002?, afirmou Armando Pompeu, que tenta também fechar contratos com outros jogadores. ?Tem outros atletas que planejamos e conversamos. Vamos esperar para ver se vem mais alguém.? O valor que cada jogador receberá pela campanha não foi divulgado, assim como o tempo de contrato. ?Só posso dizer que varia entre 12 e 30 meses?, despistou Armando Pompeu. Mas, pelos valores que a empresa vai gastar em publicidade, pode-se perceber que os atletas não ganharão pouco. Só neste ano, o banco gastou R$ 85 milhões. E para 2006, o gasto deve chegar a US$ 100 milhões. Embora o Banespa já tenha sua imagem relacionada com o vôlei, não houve dúvidas em escolher atletas de futebol para estrelar a campanha. ?Alguém sabe escalar o time do Banespa campeão da Superliga??, indagou Miguel Jorge, vice-presidente Executivo de Assuntos Corporativos de Recursos Humanos e Jurídico. ?Não há a visibilidade no vôlei como no futebol. Ainda mais no cenário internacional?, reforçou Armando Pompeu. A princípio, a campanha vai ser veiculada só no Brasil, mas algumas peças podem ser apresentadas fora do País.