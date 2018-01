Banco Delta terá de se explicar na CPI O Banco Delta, que repassou cerca de US$ 30 milhões à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vai ter de se explicar à CPI da CBF/Nike. A comissão deve aprovar nesta quarta-feira requerimentos convocando para depor o advogado Roberto Rosas, o representante no Brasil, George Philip de Brito, e o vice-presidente executivo, Newton Bleffe. De acordo com o deputado Doutor Rosinha (PT-PR), a situação da instituição se complicou com as contradições apresentadas em duas cartas enviadas à comissão. Numa delas, datada do dia 5 deste mês, o advogado Roberto Rosas, que se manifesta em nome do Delta, afirma que o banco não fez esses empréstimos, como o presidente da CBF, Ricardo Teixeira declarou no seu depoimento. Mas, sim, que realiza "intermediações entre o tomador e instituições e/ou investidores do mercado financeiro". Na carta que chegou segunda-feira à CPI, o vice-presidente executivo do Delta, Newton Bleffe, desacredita Rosas dizendo que sua única função no banco é a de impetrar mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para preservar o sigilo enviado pelo Banco Central à comissão. Bleffe desmente a afirmação do advogado quanto à atuação do Delta, ao assegurar que foi realmente a instituição que concedeu empréstimos à CBF "em condições de prazo e juros compatíveis tanto com o risco comercial do tomador bem como às condições prevalecentes no momento de cada operação".