Banco faz oferta pela Fiorentina O banco de investimentos norte-americano Morgan Stanley fez uma proposta para comprar o time da Fiorentina por US$ 125 milhões, disse hoje o secretário de esportes de Florença. A proposta foi recusada pelo dono do time, Vittorio Cecchi Gori, que considerou o valor muito baixo. Segundo ele, esse valor conseguiria apenas comprar os dois melhores jogadores da equipe, o português Rui Costa e o atacante Enrico Chiesa. O Morgan Stanley desmentiu o interesse pela Fiorentina. Desmentiu também que tenha conversado com representantes do clube ou com autoridades locais, como chegou a anunciar a imprensa local. O jornal italiano La Republica afirmou que as conversações entre Gori e executivos do Morgan Stanley começaram em 4 de abril. De acordo com o jornal, o Morgan está apoiado em um consórcio que inclui empresas italianas. O Gazzetta dello Sport informou que o Morgan Stanley pretenderia divulgar seus produtos financeiros, ingressando no mercado esportivo e na televisão italiana. O vice-presidente da Fiorentina, Mario Sconcerti, afirmou que ?não é uma questão de cifras. A Fiorentina não está à venda?.