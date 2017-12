Banco oferece prêmio para cada gol marcado por Angola O Banco Internacional de Crédito de Angola vai pagar US$ 5 mil para gol marcado pela seleção do país na Copa do Mundo, e também para o melhor jogador da equipe em cada um dos jogos do Grupo D. Além disso, vai distribuir US$ 50 mil por uma vitória, valor que seria dividido entre jogadores e a comissão técnica. A seleção dos "Palancas Negras", que disputa seu primeiro Mundial, estréia no dia 11, contra Portugal, em Colônia. Depois, pega o México, no dia 16, em Hannover, e se despede da primeira fase contra o Irã, cinco dias depois, em Leipzig. A delegação deixou o país nesta sexta-feira, um dia depois de desfilar em carro aberto pelas ruas de Luanda, capital do país, diante de dezenas de milhares de torcedores. Dois mil privilegiados participaram de um jantar de gala com os jogadores, no novo Estádio dos Coqueiros. Antes da Copa, Angola fará dois amistosos: no dia 30, contra a Argentina, em Salerno, na Itália, e em 2 de junho, pega a Turquia, em Berlim.