Banco quer apoiar Corinthians e Palmeiras Alguém já ouviu falar do Lemon Bank (em português, Banco Limão)? Se a resposta for ?não?, então se prepare. A instituição financeira, que iniciou operações há apenas dois anos, tem ousado projeto de ampliação de participação no mercado paulista. Para isso, quer firmar acordo com Corinthians e Palmeiras a fim de exibir sua marca nessas camisas. Mas, o que mais interessa ao torcedor é a contrapartida. Como os clubes não têm dinheiro, seria do parceiro a responsabilidade pelas contratações. E dois nomes, ambos campeões mundiais, já foram estudados: Ricardinho de volta ao Corinthians e Rivaldo ao Palmeiras. E tudo já em 2004. Leia mais no O Estado de S. Paulo