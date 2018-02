Banco Santander prevê sucesso da Copa Libertadores 2008

O presidente do Banco Santander, Emílio Botín, disse que acredita no sucesso da Copa Libertadores, que será patrocinado pelo grupo a partir de 2008 - a antiga patrocinadora do evento era a Toyota. Veja também: Apenas o Fluminense tem azar no sorteio da Libertadores "Estou feliz com a decisão que tomamos, pois o futebol é um esporte fenomenal. É a primeira vez que fazemos isso, mas eu tenho certeza de que será um sucesso", disse Botín após o sorteio da 49.ª edição da Libertadores, em Assunção. O banqueiro destacou que o futebol "encaixa muito bem na cultura do Santander" e destacou que a sua marca é muito conhecida no continente, onde o grupo "conta com 25 milhões de clientes". Ele acrescentou que o futebol é o novo segmento que o Santander pretende explorar na América do Sul - o banco pode patrocinar as mangas da camisa do Palmeiras. "O que não está no Brasil não está na América. O Brasil é a metade de toda a América do Sul. Estamos muito contentes, conseguimos este ano o Banco Real, que na união com o Santander se tornará o segundo ou terceiro maior banco do País", disse Botín, ao comentar o posicionamento do grupo na região.