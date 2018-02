Bandeirante acerta com Fábio Reis para Série A-2 Depois de anunciar 17 reforços na última semana, o Bandeirante confirmou nesta segunda-feira a contratação do centroavante Fábio Reis, de 24 anos, para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogador começou a carreira nas categorias de base do Santo André e depois acumulou passagens por São Caetano, Botafogo, Remo, Bragantino, São Caetano e Guarani. Quem também apresentou novidades nesta segunda-feira foi o Palmeiras B, outro participante da Série A-2 do Estadual. O zagueiro Maurício, de 19 anos, se destacou atuando pelo Taubaté na Copa São Paulo de Juniores e foi contratado. Já o XV de Jaú também confirmou mais dois reforços. O clube anunciou os zagueiros Marques e Wesley. O primeiro estava no Osvaldo Cruz, enquanto o outro vinha defendendo o Saint-Etienne, da França.