Bandeirante assume liderança da A2 O Bandeirante de Biriguí tomou a liderança do Taquaritinga no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o rival em casa, por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, pela 10ª rodada, que abriu o returno da primeira fase. Antes da partida, o CAT liderava com apenas um ponto de vantagem sobre o Bandeirante. Agora, o BEC é o líder com 20 pontos, enquanto o Taquaritinga caiu para o segundo lugar com 18 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Reginaldo (2), Roni e Esquerdinha. No outro jogo da noite, também pelo Grupo 1, o Olímpia venceu em casa o Botafogo, por 1 a 0, confirmando sua ascensão e ficando na quarta posição, com 13 pontos. O gol foi marcado por Xandão. O time de Ribeirão preto, por sua vez, continua em uma preocupante nona colocação, com apenas nove pontos e ameaçado pelo rebaixamento. Depois do feriado da Sexta-Feira da Paixão, a rodada prossegue no Sábado de Aleluia, com outros oito jogos.