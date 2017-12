Bandeirante conquista Copa Interior O Bandeirante de Birigui é o campeão da Copa do Interior e vai disputar a Copa do Brasil de 2002 por indicação da Federação Paulista de Futebol (FPF). O título foi garantido apesar da derrota para o União Barbarense, por 1 a 0, neste sábado pela manhã, em Capivari, no segundo jogo final. No primeiro, em Birigui, o Bandeirante tinha vencido por 2 a 0. Além da vaga na competição nacional, o Bandeirante garantiu a premiação de R$ 125 mil, e o Barbarense, vice-campeão, ficou com o prêmio de R$ 75 mil. O torneio reuniu 16 clubes que não participaram do Campeonato Brasileiro e foi marcado pela ausência de público. Precisando da vitória por dois gols, o Barbarense saiu na frente, logo aos oito minutos com o atacante Fabrício. Ele acertou um chute cruzado, da entrada da grande área, marcando seu décimo gol para confirmar a condição de artilheiro da competição. Ainda no primeiro tempo, o Barbarense criou outras boas chances e teve também o domínio do jogo. No segundo tempo, o Bandeirante assumiu uma posição defensiva para garantir o resultado que lhe valia o título. O Barbarense tomou as iniciativas ofensivas, mas não criou oportunidades reais para ampliar o placar. Enquanto isso, em cartões amarelos, o Bandeirante ia perdendo a disputa paralela: 5 a 2, critério de desempate. No primeiro jogo, o Bandeirante venceu esta disputa, por um cartão. Computando os dois jogos, o Barbarense ficou na frente, por ter recebido menos cartões: 4 a 6. Nada disso valeu, porque a equipe de Santa Bárbara Do Oeste precisaria vencer pela diferença de dois gols.