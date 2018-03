Bandeirante contrata ex-meia da Seleção O Campeonato Paulista da Série A2 ganha mais um ilustre jogador. Nesta terça-feira, o meia Esquerdinha, de 34 anos, chegou a Birigüi como novo reforço do Bandeirante. Com passagens por São Caetano, Santos, Guarani, entre outros, o jogador já teve passagem pela Seleção Brasileira, na época em que Émerson Leão era o treinador. O próprio Bandeirante tem em seu elenco outro jogador com passagem pela Seleção. Trata-se de Palhinha, bicampeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo, com diversas convocações à Seleção na década de 90. O Flamengo, de Guarulhos, é outro time que conta com um ex-jogador da Seleção. É Nilson, atacante que já atuou no Internacional, Corinthians, Palmeiras, Vasco, entre outros. Esquerdinha estava no Cabofriense, onde disputou o Campeonato Carioca. O contrato com o Bandeirante é de risco, válido por 90 dias, prazo mínimo estipulado por lei. Ele chega como esperança do time para a segunda fase da A2, mas o clube ainda não está classificado. Na última rodada, o time, terceiro colocado do Grupo 1, com 19 pontos, joga fora de casa contra o Araçatuba. Uma vitória garante o clube na segunda fase.