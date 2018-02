Bandeirante deixa de assumir ponta da A2 O Bandeirante perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-2 ao empatar, em casa, em 2 a 2, com o Rio Preto, neste domingo à noite, em Birigüi. O Bandeirante chegou aos 16 pontos, um a menos do que o Taquaritinga, que, sábado, também empatou em casa, em 1 a 1, com o Comercial. O Rio Preto atingiu os nove pontos, subindo da oitava para a sétima posição. Na estréia do técnico Sérgio Índio no lugar de Márcio Rossini, o Rio Preto demonstrou muita disposição e surpreendeu ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo, com Alex Rodrigo, aos sete e aos 38 minutos. A reação do time da casa começou com Paulinho aos quatro minutos do segundo tempo, mas só foi completada aos 42 minutos com Fabrício cobrando uma penalidade máxima. Na próxima rodada, no final de semana, o Bandeirante vai enfrentar fora de casa o Olímpia, enquanto o Rio Preto atuará em seu estádio "Anísio Hadad" diante do líder Taquaritinga. Confira os resultados da 8ª rodada: Botafogo 0 x 0 Araçatuba; Juventus 2 x 1 Bragantino; Nacional 1 x 1 Noroest; Taubaté 7 x 2 Matonense; Taquaritinga 1 x 1 Comercial; Sertãozinho 2 x 3 Olímpia; Flamengo 0 x 1 São Bento, Francana 0 x 0 Mirassol; Guaratin guetá 3 x 1 Oeste e Bandeirante 2 x 2 Rio Preto. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga 17 pontos; 2) Bandeirante 16; 3) Araçatuba 13; 4) Mirassol 12; 5) Comercial 10; 6) Sertãozinho e Rio Preto 9; 8) Botafogo 8; 9) Olímpia 6; 10) Francana 5. Grupo 2 - 1) São Bento 24 pontos; 2) Juventus 17; 3) Tauba té 16; 4) Nacional 15; 5) Bragantino 13; 6) Noroeste e Guaratinguetá 11; 8) Flamengo 4; 9) Oeste 3; 10) Matonense 0.