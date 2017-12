Bandeirante e Barbarense jogam final O título da Copa do Interior começa a ser decidido neste sábado, a partir das 10h45, entre Bandeirante e União Barbarense, no estádio Municipal de Birigüi, com transmissão ao vivo da TV Record. O segundo jogo da final será realizado na próxima semana e o campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2002, além do prêmio de R$ 150 mil da Federação Paulista - o vice fica com R$ 50 mil. A final reúne os dois melhores times da primeira fase da competição, que reuniu 16 clubes paulistas que não disputaram o Campeonato Brasileiro. O Barbarense somou 30 pontos no grupo Leste, enquanto o Bandeirante liderou o Oeste, com 26. Nas semifinais, em apenas um jogo, eles eliminaram, respectivamente, Juventus e Noroeste. Caso as finais terminem com dois resultados iguais, o título pode ser decidido até pelo números de cartões amarelos e vermelhos. O estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi, quase foi vetado para este jogo por causa de alguns incidentes ocorridos na semifinal, diante do Noroeste. Na ocasião, um grupo de torcedores do Bandeirante entrou no campo após a vitória sobre 3 a 1 e chegou a tumultuar a saída dos times. Para este jogo, o técnico Selmo Martins poderá terá time completo no Bandeirante. O goleiro Rogério era dúvida, por causa de uma contusão na panturrilha, mas foi liberado pelo departamento médico. O meia André Cunha, que sentia dores musculares, também joga. O técnico Polozi, do União Barbarense, também poderá contar com o seu time titular. Todos os jogadores estão liberados para jogar. A grande esperança de gols do time de Santa Bárbara é o artilheiro Fabrício Carvalho, que já marcou 9 gols na competição.