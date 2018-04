Bandeirante e FPF se reúnem 2ª feira O impasse envolvendo a Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Bandeirante será resolvido segunda-feira à tarde na sede da entidade, quando o presidente Eduardo José Farah estará reunido com o presidente do clube do interior, Ademir Wellington de Oliveira. A pendência financeira a ser resolvida, segundo a diretoria do clube, não passaria de uma simples guia de recolhimento de INSS - Imposto Sobre Serviço - no valor de R$ 248. "Fora isso não temos nenhuma dívida com a Federação", confirmou o presidente Wellington, lamentando a suspensão do jogo do time diante do São José, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O jogo seria realizado no Estádio Pedro Marin Barbel que, segundo inspeção da FPF, comportaria 9.800 torcedores, portanto, 200 torcedores a menos do que a capacidade mínima exigida. "Deve ser brincadeira, porque nosso estádio comportava 17 mil torcedores", retrucou Oliveira. Ele reafirmou que débitos da antiga gestão do clube junto à FPF foram parcelados e a entidade precisa liberar a premiação de R$ 150 mil referente ao título da Copa do Interior, no final do ano passado. Na cidade, dirigentes, torcedores e políticos continuam manifestando a revolta pela ausência do time na Copa do Brasil. A sua prometida vaga, como campeão da Copa do Interior, ficou com o Bragantino por critérios políticos.