Bandeirante lidera a Séria A-2 O Bandeirante é líder isolado do Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de vencer o Araçatuba, por 2 a 0, sexta-feira, o time de Birigui apenas aguardou o final da rodada, neste sábado à tarde, para comemorar sua liderança, com 10 pontos ganhos. O Bragantino, vice-líder, com oito pontos, foi o destaque da rodada ao golear a Paraguaçuense, por 6 a 1, em Bragança Paulista. Na sexta-feira, a rodada teve início com o jogo entre Francana e Atlético Sorocaba, que terminou com a de vitória do time da casa, por 3 a 1, em Franca. Em Araçatuba, o clássico da região, entre Araçatuba e Bandeirante, terminou com a vitória do Bandeirante por 2 a 0, deixando o time de Birigüi na ponta da classificação. Fechando a sexta-feira, Comercial e Nacional se enfrentaram em Ribeirão Preto, num jogo fraco tecnicamente, que terminou com o empate em 1 a 1. No sábado, além da goleada do Bragantino, as atenções ficaram para o jogo entre os ex-lideres, Flamengo e Marília, que foi muito prejudicado pelas chuvas, em Guarulhos, e terminou empatado sem gols. Em Sorocaba, o São Bento acabou cedendo o empate por 1 a 1 no fim do jogo, para o Rio Preto. Em São José dos Campos, o São José empatou por 1 a 1 com o Mirassol, enquanto que, em Olímpia, o Grêmio Sãocarlense conseguiu uma excelente vitória, por 1 a 0, fora de casa, contra o Olímpia. Resultados da quarta rodada: Francana 3 x 1 Atlético Sorocaba, Araçatuba 0 x 2 Bandeirante e Comercial 1 x 1 Nacional; Bragantino 6 x 1 Paraguaçuense, Olímpia 0 x 1 Sãocarlense, São Bento 1 x 1 Rio Preto, São José 1 x 1 Mirassol e Flamengo 0 x 0 Marília.