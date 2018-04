Bandeirante luta para seguir invicto Único time invicto na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), o Bandeirante abre nesta sexta-feira a segunda rodada da segunda fase, enfrentando a Ponte Preta, em Birigui, a partir das 20h30. Contando a primeira e a segunda fases, o time de Birigui disputou 11 partidas, venceu sete e empatou quatro. Com isso, o Bandeirante é o líder do grupo 7 ao lado do Sertãozinho, com três pontos. Ponte e XV de Piracicaba dividem a lanterna, ainda sem pontuar. Nesta fase, os 24 clubes classificados formam seis grupos com quatro times, classificando os primeiros colocados de cada chave e os dois melhores segundos colocados para a terceira fase. A rodada prossegue durante o fim de semana e será encerrada somente na terça-feira.