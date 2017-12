Bandeirante soma 1 ponto em Rio Preto O Bandeirante conseguiu 1 ponto ao empatar com o Rio Preto por 0 a 0, na manhã deste sábado, pela Copa do Interior. Como prevê o regulamento da competição que reúne 16 clubes paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro, em caso de empates sem gols, apenas o time que vencer a disputa de pênaltis soma ponto. Nas cobranças das penalidades, o time de Birigui fez 2 a 0 e assim, manteve-se na vice-liderança do Grupo Oeste, agora com 14 pontos, dois a menos que o líder Marília. O Rio Preto decepcionou mais uma vez a sua torcida e continua com 9 pontos, na sexta posição. O jogo foi ruim tecnicamente e ninguém mereceu a vitória. Nos pênaltis, André Liranço e Fabrício marcaram para o Bandeirante, enquanto o chute de Rafael foi defendido pelo goleiro Rogério e Odair chutou a segunda cobrança para fora. A competição tem mais dois jogos neste sábado à tarde, pela 9ª rodada. Em Limeira, a Internacional enfrenta o Nacional, enquanto o Comercial recebe o Noroeste em Ribeirão Preto. Outros cincos jogos acontecem domingo.