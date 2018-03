Bandeirante troca de técnico na A2 A derrota por 1 a 0 para o Mirassol, com direito a gol no último segundo de jogo, logo na estréia na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, no domingo, custou o cargo ao técnico Fito Neves, do Bandeirante. A diretoria, porém, já anunciou a contratação de Roberto Fonseca, que se sagrou campeão da própria divisão, em 2003, à frente do Oeste de Itápolis. Com a derrota, o Bandeirante sem pontuar, está momentaneamente junto do Noroeste na lanterna do Grupo 4, o Mirassol, com três pontos, está na liderança ao lado do São Bento. No Grupo 3, Juventus e Araçatuba lideram, com três pontos, enquanto Bragantino e Comercial têm zero.