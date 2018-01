Bandeirante vence Araçatuba na A-2 O Bandeirante venceu o Araçatuba por 2 a 1, de virada, na noite desta sexta-feira, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com o resultado, o time da casa assumiu a segunda posição do Grupo 1, com 12 pontos, enquanto o Araçatuba ficou com nove pontos, em terceiro lugar. O Bandeirante voltará a campo no dia 6 de março, contra o Comercial, em Ribeirão Preto. Já o Araçatuba terá pela frente o Taquaritinga em casa, também na mesma data. Júlio César abriu o placar para os visitantes ao 13 minutos do primeiro tempo. Paulinho aos 15 da etapa inicial e, Massaro aos 39 da etapa final, fizeram os gols do Bandeirante. A rodada prevê quatro jogos sábado e mais quatro domingo.