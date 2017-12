Bandeirante vence Barbarense na final O Bandeirante deu um grande passo para conquistar o título da Copa do Interior, ao vencer o União Barbarense por 2 a 0, neste sábado, no estádio Municipal de Birigüi. Agora, no segundo jogo, no próximo sábado, o Bandeirante pode perder por até 1 gol de diferença para ser o campeão, o que lhe dará um prêmio de R$ 150 mil, oferecido pela Federação Paulista de Futebol, e uma vaga na Copa do Brasil de 2002. Jogando fora de casa, o Barbarense assumiu uma postura mais defensiva. Apoiado pela presença de quase cinco mil torcedores, o Bandeirante foi para o ataque. Mas o primeiro tempo ficou sem gols, apesar de várias oportunidades criadas pelo time de Birigüi. O desespero quase atrapalhou o Bandeirante no segundo tempo, quando o Barbarense conseguiu equilibrar o jogo. Mas, aos 28 minutos, Chokito marcou o primeiro gol do time da casa. A partir daí, o Barbarense foi em busca do empate e até criou algumas chances, mas o goleiro Rogério impediu o gol. No final, aos 39 minutos, Adílson marcou o segundo gol do Bandeirante, definindo a vitória. O segundo jogo da decisão da Copa Interior, que reuniu 16 clubes paulistas que não disputaram o Campeonato Brasileiro, será realizado em Capivari, já que o estádio do Barbarense está interditado.