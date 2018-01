Bandeirante vence Comercial na Série A2 O Bandeirante se recuperou da derrota para a Francana na primeira rodada da Série A2 ao vencer o Comercial, líder do Grupo 1, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Birigüi. O atacante Reginaldo marcou os três gols do BEC e se tornou artilheiro da competição com quatro. Rômulo descontou para o Bafo. Mesmo com a derrota, o Comercial se mantém na liderança da tabela, pelo menos até os jogos do final de semana. Já o Bandeirante encosta nos primeiros colocados. Outro destaque da partida foi o meia Palhinha, ex-São Paulo. Defendendo o BEC, ele venceu justamente o clube que defendeu na Série A2 do ano passado: Comercial. Os dois times voltam à campo no próximo domingo (8), às 16 horas. O Bandeirante recebe o Olímpia e o Comercial, o Taquaritinga.