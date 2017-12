Bandeirante vence no Paulista da A2 O Bandeirante conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o Olímpia, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, em Birigui. O time dirigido por Wantuil Rodrigues agora soma seis pontos de ntro do Grupo 1, enquanto o Olímpia continua com três. Mas a vitória foi suada. O Olímpia saiu na frente, logo aos quatro minutos, com um gol de Moisés. Depois de muita pressão do time da casa o empate saiu somente aos 35 minutos da etapa final, com um gol olímpico de Marlon. A vitória foi consolidada na cob rança de pênalti de Fabrício aos 41 minutos também do segundo tempo. A terceira rodada da competição continua neste sábado com São Bento e Internacional, às 16 horas, em Sorocaba. Outros cinco jogos serão disputados domingo. O confronto entre Bragantino e São José foi cancelado pela Federação Paulista porque o estádio Mar celo Stéfani, de Bragança Paulista, está interditado por não atender as medidas de segurança.