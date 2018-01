Bandeirante vence Noroeste em Bauru Abrindo a quinta rodada da Copa do Interior, o Bandeirante surpreendeu o Noroeste em Bauru e venceu por 3 a 1, neste sábado, no estádio Alfredo de Castilho. A vitória deixou o time de Birigüi na liderança do Grupo Oeste, com 7 pontos, ao lado de Marília e Mirassol, que se enfrentam neste domingo, quando mais sete jogos completam a rodada, todos com início às 11 horas. Aproveitando o fato de atuar em casa, o Noroeste foi para o ataque, diminuindo os espaços do adversário. Criou algumas chances de abrir o placar, a principal delas aos 25 minutos quando o goleiro Rogério defendeu um pênalti cobrado pelo estreante atacante Luciano Roger. O castigo não demorou. Aos 35, o Bandeirante fez 1 a 0, com o meia Choquito cobrando uma falta. No segundo tempo, o Noroeste tentou reagir, mas abriu espaços para os contra-ataques do time de Birigüi. Num desses lances, aos 20 minutos, o zagueiro Faveron bateu com goleiro Luis Otávio e a bola sobrou sozinha para o centroavante Adão. Ele ainda parou a bola, por alguns segundos, perto da linha de gol antes de chutar para as redes. No final, aos 42 minutos, Luciano Roger diminuiu para o Noroeste. Em seguida, o time de Bauru tentou o "tudo ou nada", mas, num contra-ataque, Carlinhos fez o terceiro gol do Bandeirante. Confira os jogos de domingo: Comercial x Olímpia; Juventus x Inter de Limeira; Marília x Mirassol; Rio Preto x Francana; São Bento x União Barbarense; Sãocarlense x Portuguesa Santista e XV de Jaú x Nacional. Classificação: Grupo Oeste: 1) Marília, Mirassol e Bandeirante - 7 pontos; 4) Comercial e Francana - 6; 6) Olímpia - 4; 7) Noroeste e Rio Preto - 3 Grupo Leste: 1) XV de Jaú - 11 pontos; 2) Nacional - 9; 3) Juventus - 7; 4) São Bento - 6; 5) Portuguesa Santista e Inter de Limeira - 5; 7) União Barbarense - 3; 8) Sãocarlense - 0