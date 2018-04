Bandeirante vence São José na A2 O Bandeirante derrotou o São José por 3 a 2, de virada, nesta quinta-feira à noite, em Birigüi, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O São José vencia por 2 a 0, com gols de Renato Santiago e Danilo, mas, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Bandeirante começou a virada, com Lélis. Adilson empatou no início da segunda etapa e Fabrício, de pênalti, definiu a vitória da equipe de Birigüi. Com esse resultado, o Bandeirante chegou aos 4 pontos, enquanto o São José, que estreava na competição, ainda não pontuou. A equipe do Vale do Paraíba ainda tem um jogo a realizar referente à segunda rodada: a partida contra o Sãocarlense foi suspensa no primeiro tempo, no domingo passado, devido às fortes chuvas. O líderes da A-2 são o Flamengo de Guarulhos e o Rio Preto, ambos com 6 pontos. A terceira rodada será realizada neste fim de semana.